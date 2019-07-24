"الصحفيين" تنظم 8 دورات تدريبية لأعضائها خلال أغسطس وسبتمبر

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة 8 دورات تدريبية جديدة للزملاء الصحفيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين.

وأكد جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، في بيان، اليوم، التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب وخبراء اللعة الانجليزية للإشراف على الدورات التدريبية التي تعقد بمركز التدريب بالنقابة.

وأشار وكيل أول النقابة إلى أن الورشة الأولي تستمر لمدة شهر كامل حول مهارات الديسك وتتضمن خصائص الكتابة الإخبارية والتحليلية وتطبيقاتها وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفيين ويقوم بالتدريب فيها الكاتب الصحفي الزميل محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.

وقال عبدالرحيم ان الورشة الثانية تحت عنوان (الأخطاء الشائعة في الكتابه الصحفية) وتستهدف الورشة التعريف بإبرز الأخطاء الفنية والمهنية واللغوية الشائعة في الكتابة الصحفية وتحديد أسبابها والتعرف على طرق تلافيها لضمان كتابة صحفية سليمة.. وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح أن الورشة الثالثة تحت عنوان ( التحقيق الصحفي من الفكرة حتي الكتابة)... والرابعة تحت عنوان ( مهارات كتابة العناوين الصحفية).. والخامسة تحت عنوان ( فنون الصحافة الإخبارية.. إنتاجها وكتابتها).. والسادسة تحت عنوان ( خصائص الكتابة الصحفية وفنونها)

وأشار وكيل أول النقابة إلى أن الورشة السابعة تحمل عنوان ( صحافة الموبايل.. الموجو) وتتناول كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة.وتعقد الدورة في الفترة من 3 إلى 6 أغسطس المقبل، ويدرب فيها الزميلة الصحفية صفاء عاشور.

يذكر أن اللجنة تبدأ أول سبتمبر المقبل عقد دورات تدريبية للصحفيين وأسرهم في اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع مجموعة متميزة من الخبراء في هذا المجال.. وتعقد اللجنة مقابلات تحديد المستوي يومي 5 و7 أغسطس المقبل.