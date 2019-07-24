"مثل اليابان".. متحدث البرلمان: لا قلق من زيادة الدين العام

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على عدم وجود آلية للرد على الشائعات ضد المجلس مثلما يحدث من قبل مجلس الوزراء بشأن الحكومة، قائلا: "المجلس يرد على كل شيء ولكن البعض لا يريد أن يصدق الحقيقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الإجابة على التساؤل الخاص بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة طوال الفترة الماضية، بالإضافة للمحطة الأخيرة الخاصة بصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد، فإن هذه الإجراءات كانت العلاج اللازم، ولا أزمة إطلاقا من زيادة الدين العام الخارجي، قائلا: "لا قلق لدينا من زيادة الدين العام خاصة أنه من أجل البناء وليس الأكل والشرب".

ولفت إلى أن الدول القوية لا تبنى بالمجان، مشيرا إلى أن المواطن المصري كان نموذجًا كبيرًا في إنجاح هذه الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والرئيس السيسي تحدث في هذا الشأن أكثر من مرة، مستشهدا بما حدث في اليابان حينما وصل الدين العام لها 120% وكان ذلك من أجل البناء مثلما يحدث في مصر الآن؛ لأن الدين من أجل بناء الدولة وهذا أمر لا يقلق أحدًا.

وأكد أن أمر الأجندة التشريعية الذي أثاره رئيس المجلس بين الحكومة والبرلمان في نهاية دور الانعقاد الرابع، بحاجة لمزيد من التنسيق من أجل الصالح العام.