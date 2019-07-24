تحذير للمصريين في السعودية من نشر فيديوهات على مواقع التواصل: "جريمة"

كتب- يوسف عفيفي:

دعت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمالة الموسمية، الالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية بالمملكة وعدم نشر أي فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية تعاقب عليها الأنظمة الأمنية السعودية.

وبحسب بيان اليوم، تواصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، مع وزارة القوى العاملة، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية، للالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية في المملكة لكل الوافدين لجميع الجنسيات قبل نشر أي موضوعات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق "كلنا أمن" التابع للأمن العام لخدمة البلاغات الأمنية علي موقع التواصل "تويتر" فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني"Google play" بهدف التطبيق لتسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية والتي من بينها المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور، والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد "رمضان" على أنه يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق "كلنا أمن" عبر موقع التواصل "تويتر" لمعرفة كافة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق.