متحدث البرلمان: لا خلافات بين رئيس المجلس وحزب مستقبل وطن

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عدم وجود خلاف بين الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وأعضاء حزب مستقبل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بمقر المجلس؛ لاستعراض إنجازات البرلمان: "إذا كنا نبحث عن الديمقراطية، هذا يعني وجود اختلاف في الرأي، وبالتالي لا توجد مشكلات وإنما اختلاف في الرأي".

وأشار "حسب الله" إلى أن الدكتور علي عبد العال يدير المجلس بعضوية ٥٩٦ نائبا ويحافظ على علاقته بالجميع، بمنطق القانون والدستور واللائحة التي تسمح بوجود مساحة لإبداء الرأي ويقدر كل النواب".

واستطرد: "لست نائبا بحزب مستقبل وطن لكن لابد أن نعترف أنه مكون حزبي مهم تحت قبة البرلمان ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكون مهم والجميع يسعى إلى الصالح العام، وما يجب أن يقال تقديم الشكر لهم وكل الأحزاب لها دور محترم داخل البرلمان".