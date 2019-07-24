محطات معلقة.. 39 صورة للمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو قبل افتتاحها

غدًا.. "تحيا مصر" يطلق قوافل "نور حياة" بمحافظتي المنوفية والغربية

كتب- أسامة عبدالكريم:

تكثف وزارة النقل، جهودها لإنهاء أعمال محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو (هليوبليس- النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور).

كما تضم المرحلة أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، بين محطتي الهايكستب وعدلي منصور بالخط الثالث، وبعض المحطات علوية "معلقة".

وافتتحت وزارة النقل، محطات هارون ونادي الشمس وألف مسكن أمام الركاب في مرحلة تشغيل تجريبي 15 يونيو الماضي.

وتنتهي الوزاة من تنفيذ المحطات المتبقية في المواعيد التالية:

- محطة هليوبليس سيتم الانتهاء منها اكتوبر 2019

- محطتا النزهة وهشام بركات ديسمبر 2019

- محطات (قباء - عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور) إضافة الى الورشة الرئيسية، للخط الثالث أبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي.

وينشر مصراوي، 39 صورة للمحطات في المراحل الأخيرة قبل افتتاحها.