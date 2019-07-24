رئيس بعثة الحج: 1026 حاجًا تلقوا خدمات علاجية في 6 أيام

كتب- أحمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، إن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، لافتًا إلى تلقيه تقريرا عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 1026 حاجًا.

وأضاف وزير الري، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحويل عدد 6 حاج إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل اثنان منهما للشفاء ولازال 4 حجاج تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية.

وأكد الوزير، أن عد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وأجري الغسيل الكلوي لحالة واحدة وعدد حالات الأورام التي أجرت جلسات علاج الأورام حالة واحدة وتتابع البعثة على مدار الساعة الحجاج المصريين وتعمل على حل أي مشاكل يتعرض لها الحجاج.​