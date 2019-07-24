25 صورة جديدة لشقق مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا حديثة للوحدات السكنية الجديدة لمشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة.

وطرحت وزارة الإسكان، وحدات المرحلة الاولى من وحدات جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة فبراير الماضي، بسعر موحد للمتر 9700 جنيه، بينما تراوحت نسب التميز من 1.5% حتى 2%.

وتقع وحدات مدينة القاهرة الجديدة في منطقة الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، حيث يجرى تنفيذ ما يقرب من 8 آلاف وحدة دفعة واحدة.

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