222 ساعة.. متحدث "النواب" يستعرض إنجازات دور الانعقاد الرابع

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن المجلس أدى مهامه التشريعية والدستورية وفقا للدستور والقانون والضمير الوطني، في إطار أن كل مؤسسات الدولة تسير في اتجاه واحد وهو بناء دولة مصرية حديثة، وهو ما كان أكبر التزام أمام مجلس النواب.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، لاستعراض إنجازات البرلمان، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الحالي، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع.

وأضاف حسب الله، أن الظروف التي عمل فيها المجلس، كانت ظروف صعبة، ونجح المجلس في تجاوزها، وصنع النواب بيئة تشريعية وأحدثوا تغييرًا تشريعيًا في الدولة المصرية، ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة.

وتابع أن المجلس تصدى لعدد من الموضوعات المهمة تشريعيا، وكان واضحا في خلال دور الانعقاد الرابع، بإقرار عدد كبير من القوانين المهمة.

واستعرض حسب الله، إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى عقد ٧٢ جلسة عامة، و٢٢٢ ساعة عمل، وعدد المتحدثين بلغ ٤٥١ نائبًا من الذين طلبوا مداخلات في الجلسات، ما يدل على وعي الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس، وبلغ عدد المدخلات الإجمالي ٣٢٦٣ طلب كلمة.

وتابع: "بلغ عدد مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس بدور الانعقاد الرابع، ١٥٦ قانونًا، وهو أمر يدل على جهد تشريعي للمجلس، وتضم تلك القوانين ١٧٠١ نصًا قانونيًا، ونسبة تعديل المجلس على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بلغت ٣٥%، ما يدل على جهد المجلس.

وأوضح أن من بين تلك القوانين، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، وممنع الممارسات الاحتكارية، والدفع غير النقدي، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، وانشطة سوق الغاز.