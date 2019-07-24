عشرات الآلاف.. مصادر تكشف أعداد المحذوفين من دعم التموين بالمرحلة الرابعة

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر أن محددات المرحلة الرابعة لعدم استحقاق الدعم والتي أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

كان مصراوي، انفرد في العاشر من شهر يوليو الجاري أن معايير المرحلة الرابعة تضمنت نفس معايير المرحلة الثانية والثالثة بالإضافة إلى من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال بالإضافة إلى من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن 22 ألف مواطن ممن تنطبق عليهم محدادت عدم استحقاق الدعم تظلموا عبر موقع دعم مصر على قرار الحذف حتى 18 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن التظلمات مستمرة حتى صدور قرار من وزارة التموين بوقفها.

وأشار المصدر، إلى أن تظلم الشخص بعد ظهور رسالة التحذير في بون صرف الخبز يسمح له باستمرار صرف مقرارته التموينية حتى انتهاء فحص تظلمه وصدور قرار إما بقبول التظلم واستمرار صرف السلع، أو برفضه ووقف صرفها في الشهر التالي، مؤكدا أن المواطن التي تظهر له رسالة التحذير بالحذف بسبب انطباق الشروط عليه ولم يتقدم بتظلم عبر الموقع يتم وقف صرف المقرارات التموينية الخاصة به فور انتهاء التظلمات وغلق الموقع.