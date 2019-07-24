رئيس جهاز الشروق يتابع رفع كفاءة الطرق ويكرم العامل المثالي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان المستقبل بالمدينة، ورافقه المهندس محمد عادل، نائب رئيس الجهاز للطرق، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، كما استمع رئيس الجهاز خلال جولته لشكاوى بعض سكان المنطقة، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع سكان المدينة والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في أسرع وقت، كما وجه بتلافي الملاحظات المرصودة أثناء المرور، وكذا التنبيه على الشركة المنفذة بدفع العمل وجودة التنفيذ لتحقيق الهدف من المشروع واستكمال الأعمال تباعاً.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة الموقع العام لمنطقة إسكان الشباب الـ70 مترا، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الاستفادة وسبل الراحة لسكان المنطقة.

من ناحية أخرى، كرم المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس أحمد محمد عبدالفتاح، مدير المكتب الفني بإدارة الزراعة بجهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً على مواصلة العمل بكفاءة وجودة عالية، ولتحقيق التميز في العمل.

وقال رئيس الجهاز: يأتي التكريم عن شهر يوليو2019، مضيفاً أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماً من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه، وأن التكريم للموظف المثالي سيتم كل شهر، وذلك لتحفيز موظفي الجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز المشروعات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في التكريم المهندس محمود هلال، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس عادل فريد، مدير إدارة الزراعة بالجهاز، والمهندس عادل عفيفي مدير إدارة التشغيل والصيانة.