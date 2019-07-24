​انطلاق المرحلة الثانية من دورة تأهيل المرشدين السياحيين بشرم الشيخ

كتب ـ يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية في نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ والتي تقام برعاية قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة وبالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذي يموله البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة البيئة.

وبحسب بيان اليوم، تهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والمعرفة اللازمة والمهارات الرئيسية والسلوك الواجب توافره لدى المرشد السياحي الذي يقوم بالإرشاد داخل المحميات الطبيعية ليصبح مرشداً بيئياً.

يشارك في الدورة، المرشدين السياحيين المعنيين بتقديم الإرشاد السياحي من جميع التخصصات المختلفة وفي نهاية الدورة يتم التقييم النهائي للمتدربين من خلال امتحان نظري وعملي والذى يؤهلهم للحصول على رخصة المرشد السياحى البيئى وكانت الدورة الأولى قد تم تنظيمها في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر عام 2018.

ويأتي ذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية لتستطيع المحافظة على الثروات الطبيعية داخل المحميات وضمان وصول المعلومات السليمة إلى الزائر والسائح، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرشدين السياحيين بمعلومات بيئية عن المحميات والكائنات الحية بها والتنوع البيولوجي وأهميته والبيئات المتنوعة بها سواء البرية أو البحرية.