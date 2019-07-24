حدث ليلًا| قصف إسرائيلي على سوريا.. وتفاصيل رفع سن المعاش لـ65 عامًا

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها قصف إسرائيل لمواقع القوات الحكومية السورية في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وجاءت الأحداث كالآتي:

بعد تزويج طفلته مرتَين.. "نجدة الطفل": قدمنا بلاغًا بتهمة الاتجار بالبشر ضد الوالد

قال صبري عثمان، مدير إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس اتهم الأب الذي قام بتزويج ابنته مرتَين في الشرقية.

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أميرة الزهيري: استخدام تقنيات حديثة في افتتاح "الكان" لم تطبق بمونديال روسيا

قالت أميرة الزهيري إحدى مسؤولي حفلَي افتتاح وختام بطولة أمم إفريقيا 2019، إن اللجنة المسؤولة سَعَت إلى تأليف أغنية لتكون الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية.

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"التضامن": مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تستنزف أموال أُسر المرضى

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشكلة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أو ما تمسى "تحت السلم" كبيرة جدًّا، وتعد من المشكلات التي تواجهنا في علاج مرض الإدمان في المجتمع.

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مستشار وزيرة التضامن يوضح لماذا رفعت الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا (فيديو)

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لجوء الحكومة لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، جاء نتيجة لارتفاع سن القدرة على العمل لدى الموظفين.

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مستشار وزيرة التضامن يوضح شروط الحصول على معاش البطالة (فيديو)

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط الحصول على معاش البطالة والذي يُمنح للمؤمن عليهم في حال خروجهم من العمل.

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مدير متحف عبد الناصر: قاعة المقتنيات ضمَّت أوسمة ونياشين الزعيم الراحل

قال محمد عادل، مدير متحف جمال عبد الناصر، إنه في تقسيم متحف الزعيم الراحل حرصنا على الحفاظ على مقتنياته، ونقل طبيعة حياته.

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مصر تُدين قيام السلطات الإسرائيلية هدم مبان سكنية بمدينة القدس

أعربت جُمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، عن إدانتها للتصعيد الذي تشهده مدينة القدس من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في 'وادي الحمص' جنوب المدينة.

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"المصريين الأحرار": قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ضمانة لحقوق العاملين

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة.

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قطر تنفي صلتها بانفجار الصومال وتؤكد التحقيق مع "المهندي"

نفت قطر أمس الثلاثاء ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والذي تناول حديثا جاء على لسان رجل الأعمال القطري خليفة المهندي قال فيه "إن الانفجار الذي وقع في مدينة بوصاصو شمالي الصومال هو في صالح دولة قطر".

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مصدر حكومي سوري: قصف إسرائيلي يطال مواقع للجيش في محافظة درعا

قصفت إسرائيل مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة درعا جنوبي سوريا ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما أفادت مصدر مقرب من القوات الحكومية.

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بلومبرج: ترامب اجتمع مع أعضاء بمجلس الشيوخ لبحث رد على شراء تركيا لمنظومة إس 400

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400).

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بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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لافروف: لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا ونتحدث مع الجميع

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ممثلي رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو يحاولون التواصل مع موسكو، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أن الاعتماد على القوى الخارجية يأتي بنتائج عكسية.

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مقتل قائد من طالبان إثر غارة جوية أمريكية جنوب شرقي أفغانستان

شنت القوات الأمريكية في أفغانستان غارة جوية على إقليم غازني جنوب شرقي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أحد قادة حركة طالبان وعدد من العناصر التابعة للتنظيم.

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