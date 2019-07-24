مصادر: التموين توفر "خراف حية" ولحوم مبردة بتخفيضات 20% في العيد

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطة شركة الصناعات الغذائية والشركات التابعة لها لتوفير الخراف الحية والتي سيتم طرحها بالمحافظات بأسعار منخفضة قبل عيد الأضحي المبارك.

وأوضحت المصادر، لـ"مصراوي"، أن الوزير عقد اجتماعات مع الموردين للتعاقد على شراء الخراف لطرحها في منافذ شركات الجمله عبر20 شادر بالمحافظات، حيث تنتظر الشركة الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي للإعلان عن الأسعار المقررة للمستهلك والتي ستقل بنسبة 20 % عن نظيرتها في سوق الخراف الحي والتي بلغت أسعارها 55 جنيهًا للكيلو قائم.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة القابضة ستطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة واللحوم السودانية بجانب لحوم ضأن مبردة بزيادة تصل إلى 30 % من الكميات المطروحة في الأيام العادية لتلبية احتياجات المواطنين بمنتجات اللحوم بسبب زيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال هذه الأيام.

كان اللواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أنه سيتم تشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى خاصة، في ظل زيادة معدل الإقبال على شراء منتجات اللحوم حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل التأكد من جودة المنتجات، كما سيقوم موظفي الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات التجارية للتصدي لأي محاولات تلاعب من قبل البعض ومن يثبت مخالفته سيتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.