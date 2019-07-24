يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. اليوم انطلاق ملتقى توظيف شباب وفتيات الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة، بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين، وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة، وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وينظم الملتقى على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا بنادي الترسانة بالعجوزة.

ويشارك في الملتقى حوالي 40 شركة ومصنعًا، ومؤسسات تعمل في مجالات عديدة.

وحددت محافظة الجيزة، مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيرا، نظرا لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها.

وتؤكد محافظة الجيزة، أن الملتقي يتيح حوالي 10 آلاف وظيفة وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا، والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة .

والوظائف المطلوبة تشمل: أطباء بيطريين ومهندسي ميكانيكا وتركيبات وجودة وإنتاج ومهندسين زراعيين ومدرسين محو أمية وموظفى استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى مبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفي مطاعم ومساعدي مديرين ومديري محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلي ومساعدي صيدلي وشيفات ومساعدي شيفات وبائعي وويتر وكابتن أوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ووكلاء تحصيل، وفني إنتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقي درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات، وتغيير زيوت وزوايا وإتزان وصيانة وإصلاح كاوتشات ونجارين وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبي كاميرات ومندوبى توصيل طلبات، وعمال وعاملات نظافة.

وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط، كما ستقام دورات تدريبية فى كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، لتأهيلهم لسوق العمل.