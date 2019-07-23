"مستثمري جنوب سيناء" تطالب بمؤتمر موسع لشرح الخريطة الاستثمارية لقطاع السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، لعقد مؤتمر موسع لوضع خريطة استثمارية للمناطق السياحية في مصر، مؤكدًا أن تلك الخريطة ستساعد أي مستثمر مصري أو أجنبي يرغب في ضخ استثمارات جديدة في القطاع السياحي.

وأضاف عبداللطيف في بيان اليوم، أن الفرص الاستثمارية في محيط المتحف الكبير بالرماية وهضبة الجلالة التي تم الإعلان عنها في الخريطة الاستثمارية من قبل وزارة الاستثمار مؤخرا، تحتاج لمزيد من الايضاحات ليتعرف عليها القطاع السياحي خاصة أنها مناطق واعدة وجاذبة للسياحة بشكل كبير ومشجعة لضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشاد بجهود وزيرة الاستثمار في وضع خريطة للاستثمار السياحي بمختلف محافظات مصر السياحية على غرار الخريطة الصناعية التي طرحتها وزارة الصناعة ويتم التسويق لها داخليا وخارجيا خاصة أن هناك نموا متسارع في معدلات السياحة عقب حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها مصر حاليا.

ودعا عبداللطيف إلى عقد مؤتمر موسع للقطاع السياحي يشمل اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة بالمحافظات ومستثمري السياحة بشكل عام برعاية وزارتي السياحة والاستثمار للإعلان عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية للسياحة والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحي في تطويرها وسبل الاستفادة بها لأن مستثمري السياحة لديهم تواصل كبير بالعالم كله من خلال جولاتهم ومشاركاتهم في الفعاليات السياحية العالمية ويتواصلون بشكل مستمر مع وكلائهم بالخارج ولديهم قدرة على التواصل وشرح الخريطة الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها.

ونوه إلى ضرورة التسويق لهذه الخريطة الاستثمارية بالخارج من خلال التنسيق مع مجالس الأعمال المشتركة والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر وكذلك من خلال مكاتب تنشيط السياحة الموجودة بمختلف دول العالم ومستثمري السياحة.

وأوضح عبد اللطيف، أن الخريطة الاستثمارية، شملت محافظات حدودية لديها فرصة استثمارية في السياحة قوية وتتمتع بتنامي معدلات الاستثمار مثل جنوب سيناء ومطروح ومحافظة البحر الأحمر وهذه المحافظات لديها جمعيات مستثمرين للسياحة ولابد من طرح الخريطة الاستثمارية على كل أعضاء هذه الجمعيات.​