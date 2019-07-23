ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 21 31

سيوة 23 37

بورسعيد 24 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 18 37

نويبع 29 37

طابا 24 35

كاترين 17 34

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 26 39

سوهاج 24 39

قنا 26 41

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 24 38

ابو رماد 25 39

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 38