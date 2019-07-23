"مستقبل وطن": ثورة يوليو كانت فاتحة خير على العالم لإنهاء الاستعمار

كتب- أسامة عبدالكريم:

هنأ المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952 الثورة التي شهدت تكاتف الشعب مع جيشه الباسل لإنهاء الاحتلال الأجنبي.

وأضاف "هلال" في بيان له، أن "الثورة أعادت للشعب حريته واستقلاله، وكذا القضاء على الإقطاع والاستعمار"، مضيفا أنها "كانت ثورة بلا دماء، أطلقها الضباط الأحرار لإنهاء فترة الاستعباد وبداية لعصر جديد مشرق في تاريخ مصر والعرب والشرق الأوسط بل ودول العالم الثالث".

ولفت إلى أن "الثورة كانت انتصارًا لإرادة الشعب الذي التف حول الضباط الأحرار للنتقل من عصر الظلم إلى ثورة الوطنية والحرية وكانت بحق فاتحة خير على أغلب الدول العربية والإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الأجنبي أن تتحرر من قيود الاستعمار البغيض".