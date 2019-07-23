أمين منظمة السياحة العالمية يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- أ ش أ:

هنأ زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مصر بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو.

وأكد بولوليكاشفيلى على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام" أن مصر داعم قوي وذو قيمة لمنظمة السياحة العالمية، مشددًا على أنه يتم حاليا العمل سويا من أجل مستقبل أفضل.

كما نشر الأمين العام للمنظمة العالمية صورة خلال تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي درع المنظمة لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في القاهرة نهاية مارس الماضي بحضور وزيرة السياحة.

كما نشر صورة أخرى للتهنئة وفي خلفيتها صور لمعبد الكرنك.

وكان أمين عام منظمة السياحة العالمية قد أشاد بدور الرئيس السيسي في مساندة قطاع السياحة وترسيخ مفهوم السياحة المستدامة وتشجيعها بجميع أنواعها المختلفة، معربًا عن تطلع المنظمة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لها، ومشيراً إلى تفاؤله باستعادة القطاع السياحي المصري لمكانته المتقدمة التي يستحقها دولياً.