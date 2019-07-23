أكثر الكلمات إنتشاراً

منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

شريف مدكور يوجه رسالة إلى "الأرمن" في مصر- فيديو

06:04 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
شريف مدكور يوجه رسالة إلى "الأرمن" في مصر- فيديو

شريف مدكور

كتب- محمد عبدالناصر:

وجة الإعلامي شريف مدكور، رسالة إلى المواطنين الأرمن في مصر، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك".

وقال مدكور، عبر الفيديو، "انتو ناس جميلة قوي، ناس فرش، لبسكم حلو وبيتكم نظيفة وحلوة".

وأضاف مدكور: "انا كتير من حياتي بحس في تشابه بيني وبنكم، في تصرفاتي ولبسي"، قائلا: "أنا بحب كل الأرمن اللى في مصر عشان انتو مش معقدين ومصريين.

شريف مدكور الأرمن فيسبوك

الخبر التالى:

عاهل الأردن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان