شريف مدكور يوجه رسالة إلى "الأرمن" في مصر- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

وجة الإعلامي شريف مدكور، رسالة إلى المواطنين الأرمن في مصر، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك".

وقال مدكور، عبر الفيديو، "انتو ناس جميلة قوي، ناس فرش، لبسكم حلو وبيتكم نظيفة وحلوة".

وأضاف مدكور: "انا كتير من حياتي بحس في تشابه بيني وبنكم، في تصرفاتي ولبسي"، قائلا: "أنا بحب كل الأرمن اللى في مصر عشان انتو مش معقدين ومصريين.