الأوقاف تطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

القاهرة- أ ش أ:

أطلقت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأوقاف.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم انه قد تم توصيل عدد 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية، فيما بلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 21 مليون 920 ألفا و400 جنيه حتى الان.

وعلى جانب آخر، أعلن فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين عدد (6505) ساحة لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على أن تكون صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان.