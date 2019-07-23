"الجيزة" توقع بروتوكولا مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير البنية التحتية بإمبابة القديمة

الجيزة- أ ش أ:

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية بمنطقة إمبابة القديمة بحي شمال الجيزة.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد - في بيان اليوم الثلاثاء - إن البروتوكول يأتي ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي بتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه ويشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتركيب حنفيات حريق وتطوير وترميم عدد من المدارس بمنطقة إمبابة القديمة، مؤكدا أنه تم تحديد الأولويات المهمة لتنفيذها للتسهيل على المواطنين.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في رفع كفاءة البنية التحتية ببعض المناطق، مؤكدا أهمية تعاون وتكاتف منظمات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة للنهوض بمستوى المعيشة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ظل الخطوات التنموية التي تنفذها الدولة لمصلحة المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع إنه يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لاستكمال مشروعات أخرى داخل منطقة إمبابة، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم اللازمة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ للانتهاء من الأعمال في الجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية للمواطنين.

وأضافت أنه سبق التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عدد من الأعمال منها تطوير مناطق ميت عقبة وأرض اللواء، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بهما.