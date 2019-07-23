وزيرة الهجرة تزور المتحف التعليمي المصري بمدينة مسيساجا الكندية

مسيساجا- أ ش أ:

زارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، المتحف التعليمي المصري في مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو أول متحف يحمل نماذج تصورية تحمل نفس تفاصيل القطع الأصلية لمقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، باعتبارها واحدة من أعظم الاكتشافات للمقابر المصرية الفرعونية.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها الوزيرة حالية لكندا، والتي شاركت خلالها في رفع العلم المصري أمام مقر برلمان مقاطعة أونتاريو بمناسبة عيد ثورة يوليو المجيدة، والتقت بالجالية المصرية في مدينة مسيساجا.

وقدم إيهاب بخيت، مدير المتحف، للوفد شرحا لفكرة إنشاء المتحف وأوضح أنه يحتوي على قطع مقلدة طبق الأصل من الآثار المصرية، مؤكدا على أصالة الحضارة المصرية التي تحمل تاريخا يفوق 7 آلاف عام، كما قام مرشدون سياحيون بتقديم شرح متخصص للطلبة والزوار؛ لحثهم على زيارة مصر ولإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وعقب جولة بالمتحف التعليمي، شاركت وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، في أمسية به، بحضور عدد من أعضاء برلمان أونتاريو وأعضاء الجالية المصرية، كما قدم وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي، خلال الأمسية، محاضرة عن الحضارة المصرية والاكتشافات الأخيرة في هرم خوفو باستخدام أحدث أجهزة الأشعة في العالم.

كما زارت الوزيرة مدرسة "فلوباتير"، وهي أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو.

ومن المقرر أن تتوجه السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها اليوم إلى مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك، بعد حضور العديد من الفعاليات الهامة ولقاءات مع مسؤولين بارزين وأبناء الجالية المصرية في أونتاريو.