صور| يشهد أول اجتماع غدًا.. المبنى الجديد للحكومة بالعلمين الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء لأول مرة، غدًا الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في رسالة بأنها مدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفًا يستغل لشهرين فقط.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بها مناطق سكنية تستوعب 3 ملايين نسمة، ومناطق تجارية وسياحية وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التى يجري تنفيذها بسواعد أكثر من 100 ألف مهندس وعامل في شركات مقاولات وطنية.

ويتكون المبنى الجديد لمجلس الوزراء من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامي.

ونشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، صور المقر الجديد، في العلمين الجديدة، أثناء زيارة رئيس الوزراء للمدينة.