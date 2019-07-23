برلماني: السيسي كسب الرهان في قدرة الشعب على مواجهة الإرهاب وبناء الاقتصاد

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، بجميع القضايا التى جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وأعلن "أبو جاد"، في بيان اليوم، تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسي بأننا مستمرون في العمل والتطوير، إدراكا منا لحل الأزمات، واعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز بالأساس على تطوير الاقتصاد المصري، وتعتمد على الإنتاج وزيادة الاستثمار.

وأكد أننا حققنا إنجازات كبيرة شهد لها العالم، والبطل هنا الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا وحاسما عندما قال بالنص: "في كل مرة بنتكلم عن الإصلاح سواء إصلاح اقتصادي أو إصلاح منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب البطل في المرتين هو الشعب المصري والأسر المصرية هي اللي بتقدم الشهداء والشعب المصري اللي بيقوم الدور كله".

وقال النائب حسين أبوجاد، إن الرئيس السيسي كسب الرهان في ثقته الكاملة بالشعب المصري العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للبطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثقه في سياساته ثقة بلا حدود بل منحه شيكا على بياض لأن الرئيس السيسي ليس له أي هدف سوى تحقيق مصالح مصر وشعبها وجعلها واحدة من أهم الدول على مستوى العالم كله.