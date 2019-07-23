وفد من الطيران المدني يتفقد مطار برج العرب لمتابعة سفر الحجاج

كتب- طه عبيد:

تفقد وزير الطيران المدني مطار برج العرب الدولي، والذي يعد ثاني أكبر مطار مصري بعد مطار القاهرة في حركة التشغيل.

وشاهد الوفد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار، كما تفقد الخيمة الرئيسية المخصصة لاستقبال مودعي الحجاج، خاصة بعد جعلها مكيفة الهواء لتقديم كل أوجه الراحة للحجاج ومودعيهم، وتابع الوفد مدى جاهزية المطار لاستقبال رحلات موسم الحج .

يشهد المطار تشغيل عدد كبير من الرحلات المباشرة إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج محافظات الوجه البحري وخاصة الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، والتى بدأت أولى رحلات توديع حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم من مطار برج العرب في ٢٢ يوليو الحالي .