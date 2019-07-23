الإسكان تتفاوض مع 8 بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي 8 بنوك صينية، في جلسة مفاوضات، إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

وحسب بيان، الثلاثاء، من المقرر التوقيع على حصول وزارة الإسكان على هذه الشريحة غدا، بهدف استكمال أعمال تنفيذ 20 برجا، متعددة الأنشطة والاستخدامات بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما عقد وزير الاسكان، جلسة مباحثات مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، التي تتولى تنفيذ 20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية، لمراجعة الموقف التنفيذى للأعمال المنفذة، حيث أكد وزير الإسكان على أهمية هذا المشروع، الذي يعد علامة مميزة بالعاصمة الإدارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية، وتكثيف المعدات والعمالة بالموقع، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركة الصينية، خاصة فى ظل العمل على تنفيذ مركز تدريب للعمالة المصرية على أحدث ما وصل إليه قطاع التشييد والبناء.

تجدر الإشارة إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، وتتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.