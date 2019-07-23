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مطار القاهرة: 3 شركات أوروبية تتقدم لمناقصة تطوير "مبنى 1"

03:02 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
مطار القاهرة: 3 شركات أوروبية تتقدم لمناقصة تطوير "مبنى 1"

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

قال المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن 4 شركات استشارية تقدمت للفوز بمناقصة أعمال التصميمات اتطوير مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، منهم شركة فرنسية وأخرى هولندية بالإضافة إلى شركة مطارات فيينا للفوز بالمناقصة الشركة آرائهما شاركوا في تصميم مطار شرم الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف فوزي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مبنى الركاب القديم رقم 1 بالمطار يتم تجهيزه لتقديم خدمة فائقة الجودة للرحلات الدولية والداخلية، نافيا ما تردد عن تحويل المبنى لخدمة الرحلات الداخلية فقط.

وأوضح فوزي، أن مطار القاهرة بصدد الإعلان عن الانتهاء من تطوير منظومة سيور نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 3، بالإضافة إلى تغيير منظومة التأمين لتكون مركزية على المبنى بدلا من الوضع الحالي الخاصة بكل "بوابة دخول ركاب على حدة".

مطار القاهرة الدولي أحمد فوزي شركات أوروبية

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