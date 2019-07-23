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وكيل "صحة النواب": ثورة 23 يوليو استردت كرامة المواطن المصري

02:51 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
وكيل "صحة النواب": ثورة 23 يوليو استردت كرامة المواطن المصري

الدكتورة إيناس عبد الحليم

كتب أحمد على

توجهت الدكتور إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية والشعب المصري، بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن هذه الثورة استردت كرامة وحرية المواطن المصري.

وأشادت النائبة، في بيان، الثلاثاء، بتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، عن الثورة، والتي أكد خلالها أن هذه الثورة دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة فى سجلات التاريخ المصرى تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه فى أن يعيش فى وطـن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

ونوهت إلى أن ثورة يوليو المجيدة، مهدت الطريق أمام الانطلاق إلى مرحلة جديدة في تاريخ مصر، وخطوة هامة في الانحياز إلى المواطن المصرية وخاصة محدودي الدخل منهم.

إيناس عبد الحليم لجنة الصحة مجلس النواب ثورة 23 يوليو ذكرى 23 يوليو

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