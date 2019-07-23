مصر للطيران: إقلاع 13 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل 3217 حاجا

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 13 رحلة جوية لنقل 3217 حاجا من الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأعلنت مصادر بالشركة، تسيير 4 رحلات إلى جدة لنقل 943 حاجا، و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب لنقل 933 حاجا، و5 رحلات من مطار القاهرة على متنها 1341 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضي المقدسة 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.