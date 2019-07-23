صور- "الزراعة" تحتفي بأسر الشهداء بحديقة الحيوان في ذكرى ثورة يوليو

القاهرة- مصراوي:

استقبلت حديقة الحيوان صباح اليوم، مجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة؛ بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة؛ بدعوة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، نظمت الوزارة لهم برنامجا ترفيهيا شمل القاعة الملكية والمتحف الحيواني وكل أقسام الحديقة.

واستمتع أطفال الشهداء بمدينة الملاهي في الحديقة، وكان في استقبالهم محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.