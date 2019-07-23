"لن يعودوا أبدا".. مصادر: حذف 787 ألف مواطن من بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر أن قاعدة المستفدين من دعم السلع التموينية وصلت 64 مليونًا، 184 ألفًا، 810 مواطنين موزعين على 21 مليونًا، و903 آلاف و553 بطاقة تموينية، بعد تطبيق ثلاث مراحل من محددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية وجرى تطبيقها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 .

وأوضحت المصادر، لمصراوي، الثلاثاء، أن محددات المرحلة الرابعة لعدم استحقاق الدعم التي أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية تنطبق على 709784 مواطنًا موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين، يصرفون دعم السلع تموينيا شهريًا، تقدم منهم 25 ألفًا فقط بتظلم حتى العشرين من يوليو الجاري.

وأضافت المصادر، أن إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا 654مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وتقدم عدد كبير منهم بتظلمات على موقع دعم مصر وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وأشارت المصادر إلى أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريًا، ومن يصرف الخبز المدعم 71 مليونًا و431 ألفًا 982 مواطنًا موزعين على 22 مليونًا و167 ألفًا و539 بطاقة، وفقًا لقاعدة البيانات المؤمنة للغاية تحت إشراف الرقابة الإدارية.

وأوضحت المصادر، أن من انطبقت عليهم محددات الدعم في المراحل الثلاث الأولى ولم يتقدموا بتظلم في الفترة المحددة جرى حذفه وأصبح لا يستطيع التقدم بتظلم مرة أخرى .