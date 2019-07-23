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أول تعليق من ريهام سعيد على شائعة وفاتها

12:49 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
أول تعليق من ريهام سعيد على شائعة وفاتها

ريهام سعيد

كتب- محمد مجدي:

سخرت الإعلامية ريهام سعيد من شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرًا، بعد مرورها بوعكة صحية الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريهام صورة من الأخبار المتداولة للشائعة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".

وأعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه وأجرت على إثرها عملية جراحية.

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ريهام سعيد شائعة وفاة وعكة صحية مواقع التواصل الاجتماعي

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