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    عزل سودانيين في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

    11:58 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
    عزل سودانيين في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، سودانيين فور وصولهما من الخرطوم؛ لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

    وحسب بيان، اليوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الخرطوم، بعدم حمل سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوى.

    وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكبين بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهما من العدوى.

    مطار القاهرة الدولي شهادات الحمى الصفراء السودان شهادات التطعيم

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