"الرعاية الاجتماعية والصحية" تقدم استبيانًا للصحفيين لتطوير مشروع العلاج

كتب- مصطفى علي:

أعدت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، استبيانا يوزع على الصحفيين، في نسخ ورقية، ويرسل عبر الاميلات ووسائط التواصل في نسخة إلكترونية تتيح لهم الإجابة إلكترونيا، وذلك بهدف تلقي آرائهم في مستوى الخدمة المقدمة.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الإجتماعية والعلاج، إن الاستبيان يستهدف، اشراك الزملاء في خطط تطوير مشروع العلاج، الذي يمس بشكل مباشر، ٣٠ ألفًا، من الزملاء وأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان، اليوم الثلاثاء: "وضعت خطة تصور لخطة تطوير، تتعلق بتغطية شاملة للخدمة في كل المحافظات، جغرافيًا، وكذلك تخصصيًا، لتشمل الخدمة المقدمة كافة التخصصات الطبيبة، إلى جانب تحسين الموارد وزيادة الخدود القصوى لمساهمة النقابة في العمليات والغيرها من الخدمات، وكان من المهم استطلاع أراء الزملاء عن المستوى الحالي للخدمة، وترشيحاتهم للمستشفيات والأطباء الراغبين في تعاقد المشروع معهم لتغطية العجز في النطاق الجغرافي لسكنهم، خاصة المحافظات والأقاليم".

وأوضح عبدالمجيد، أن الاستبيان يأتي في إطار العمل بأسلوب علمي، لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والاستفادة من المعلومات والمقترحات في تحسين الخدمة المقدمة للزملاء وأسرهم.

الاستبيان على هذا الرابط

https://forms.gle/mnmfb41Yz5zMHv96A