  • عاجل:فك طلاسم الجريمة.. ضبط المتهم بقتل لواء بالمعاش في فيصل (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "الرعاية الاجتماعية والصحية" تقدم استبيانًا للصحفيين لتطوير مشروع العلاج

    11:52 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
    "الرعاية الاجتماعية والصحية" تقدم استبيانًا للصحفيين لتطوير مشروع العلاج

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    أعدت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، استبيانا يوزع على الصحفيين، في نسخ ورقية، ويرسل عبر الاميلات ووسائط التواصل في نسخة إلكترونية تتيح لهم الإجابة إلكترونيا، وذلك بهدف تلقي آرائهم في مستوى الخدمة المقدمة.

    وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الإجتماعية والعلاج، إن الاستبيان يستهدف، اشراك الزملاء في خطط تطوير مشروع العلاج، الذي يمس بشكل مباشر، ٣٠ ألفًا، من الزملاء وأسرهم.

    وأضاف عبدالمجيد، في بيان، اليوم الثلاثاء: "وضعت خطة تصور لخطة تطوير، تتعلق بتغطية شاملة للخدمة في كل المحافظات، جغرافيًا، وكذلك تخصصيًا، لتشمل الخدمة المقدمة كافة التخصصات الطبيبة، إلى جانب تحسين الموارد وزيادة الخدود القصوى لمساهمة النقابة في العمليات والغيرها من الخدمات، وكان من المهم استطلاع أراء الزملاء عن المستوى الحالي للخدمة، وترشيحاتهم للمستشفيات والأطباء الراغبين في تعاقد المشروع معهم لتغطية العجز في النطاق الجغرافي لسكنهم، خاصة المحافظات والأقاليم".

    وأوضح عبدالمجيد، أن الاستبيان يأتي في إطار العمل بأسلوب علمي، لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والاستفادة من المعلومات والمقترحات في تحسين الخدمة المقدمة للزملاء وأسرهم.

    الاستبيان على هذا الرابط
    https://forms.gle/mnmfb41Yz5zMHv96A

    نقابة الصحفيين الرعاية الصحية

    الخبر التالى:

    لدعم البنية التحتية.. وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان منظومة النظافة الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان