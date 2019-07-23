مطار القاهرة ينهي الترتيبات مع الخطوط السعودية لسفر الحجاج

كتب- محمد عبيد:

عقد المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، اجتماعا مع ممثلي محطة الخطوط السعودية بالمطار؛ لمناقشة ترتيبات استقبال وسفر حجاج بيت الله المسافرين علي متن رحلاتهم للممكلة العربية السعودية.

وأعلن المهندس أحمد فوزي، في بيان، الثلاثاء، الاتفاق على تسيير الرحلات المنتظمة للشركة من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالإضافة إلى تسيير رحلات إضافية من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار المعروف بالمطار القديم، وتوفير عدد كبير من المنسقين بمبنى الركاب رقم 2 لاستقبال الحجاج وإرشادهم لأماكن سفرهم الصحيحة سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية.

وأشار إلى توفير وتركيب عدد كبيرة من العلامات الإرشادية داخل حيز المطار لتوجيه الحجاج، بالإضافة إلى توفير خدمات التنقل بين صالات مطار القاهرة من خلال القطار الآلي أو ألاتوبيسات "شاتل باص"؛ للعمل على راحة المسافرين .

وأوضح فوزي، أن الشركة القابضة للمطارات برئاسة الطيار أحمد جنينة، وقعت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتدريب الطلاب داخل المطار وخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى دراسة سلبيات المواسم السابقة لتدراكها خلال الموسم الجاري، وتم تجهيز منطقة مخصصة لاستقبال حقائب الحجاج تحسبا لحدوث أزمة تخلف للحقائب لسهولة التعرف عليها.