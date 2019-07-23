"العصار" يبحث التعاون المشترك مع الاتحاد العربي للصناعات الهندسية

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد سعيد الحافظ، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، والوفد المرافق له؛ لبحث موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين، بمقر ديوان عام الوزارة .

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، استعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتأكيد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ومختلف الشركات المصرية والعربية العاملة في مجال الصناعات الهندسية وغيرها من المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة.

كما تم التأكيد أن الأوضاع الحالية في مصر تشجع على إقامة مشروعات استثمارية عديدة نظرا لما تشهده في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمار في مختلف المجالات، كما تعد مصر بوابة للشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصةً بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، وبما تتمتع به من توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الكثير من المنظمات العربية، الأفريقية، العالمية وهو ما يؤكد على وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين.

من جانبه أوضح المهندس محمد سعيد الحافظ رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة الحديثة (ليماتيك) أن الاتحاد هو تجمع لأصحاب أعمال من الوطن العربي في قطاع الصناعات الهندسية، ويعد أحد روافد جامعة الدول العربية، وينتمى أعضاؤه إلى (14) دولة عربية، مضيفاً أن الاتحاد على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته لمواكبة متطلبات الظروف الإقليمية المحيطة، وحتمية الاتجاه إلى تعميق التصنيع المحلي خاصةً في الشركات المصرية التي تمثل ثلث أعضاء الاتحاد، معربًا عن تطلعه إلى وضع آلية عمل جديدة تخدم مسيرة العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يتعرض لها الوطن العربي، وأعرب عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وعمالة بشرية مدربة على مستوى عال وبنية تحتية متميزة.