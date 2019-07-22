محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كوبري أكتوبر وحي الدقي

(مصراوي):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الاثنين، أعمال التطوير بمحيط منزل ومطلع كوبري 6 أكتوبر، وشارع الدقي، وذلك للوقوف على مستوى كفاءة العمل ومدى الإلتزام بالجدول الزمنى.

وأبدى الأهالي من سكان المنطقة إعجابهم بأعمال التطوير وحرص أجهزة المحافظة على إزالة الأشجار القديمة والمتأكلة والتي كانت تتسبب في خسائر بممتلكات المقيمين بها وتقليم وتهذيب السليم منها للحفاظ عليها خاصة وأن الكثير منها يرتبط ببداية بناء حى الدقي، بحسب بيان محافظة الجيزة.

ووجه المحافظ، مسئولي حي الدقي ومديرية الطرق بالجيزة بضرورة الالتزام بتسليم الأعمال في المواعيد المحددة، مشددًا على مراعاة جودة الخامات المستخدمة في مختلف أعمال التطوير ودقة القياسات وتوحيد الألوان المستخدمة لطلاء واجهات المباني للخروج بأفضل نتيجة تضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وإضفاء اللمسة الجمالية على حي الدقي كونه أحد الوجهات الحضارية للمحافظة.

كما وجه بإزالة كافة الاشغالات بمناطق التطوير ورفع أية مواد قابلة للاشتعال بمخازن الحي وهيئة النظافة والتجميل أسفل منزل ومطلع كوبري 6 أكتوبر ورفع مستوى النظافة بمحيطها وكشط طبقة الأسفلت المكونة لشارع الدقي وإعادة رصف الشارع وفقاً للمعاير الفنية السليمة (بدايةً بترميم الطريق ثم وضع طبقة RC ثم وضع طبقة الأسفلت السطحية) لضمان سلامة الطريق وكفاءة العمل به طيلة العمر الإفتراضي له.

بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الأكشاك بمحيط حديقة الأورمان على أن يتم تخصيص ممرات مؤهلة لعبور المارة وتوفير الإشارات المرورية اللازمة لتهدئة سرعة المركبات وإرشاد الطلاب وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمحيطها.

رافق المحافظ- خلال الجولة- اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، واللواء خالد المجايرى رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.