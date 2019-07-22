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    الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمقديشو

    09:48 م الإثنين 22 يوليه 2019
    الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمقديشو

    مشيخة الأزهر الشريف

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش، الاثنين، قرب المطار الدولي بالعاصمة الصومالية "مقديشو"، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة 28 آخرون.

    وأكد الأزهر، في بيان له الاثنين، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، وترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على وباء الإرهاب اللعين.


    وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا وللصومال حكومةً وشعبًا، داعيًا المولى –عز وجل- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

    الأزهر الشريف مقديشو تفجير إرهابى

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