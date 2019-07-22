رئيس بعثة الحجاج: لسنا مسؤولين عن توفير سكن لأصحاب التأشيرات غير الرسمية

كتب-أحمد مسعد:

قال وزير الري ورئيس بعثة الحج، إن البعثة غير مسئولة عن توفير إقامة للحجاج المصريين الذين حصلوا على تأشيرات مجاملة خاصة بمعرفتهم سواء من السفارة السعودية بشكل مباشر أو أي جهة أخرى.

وشدد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على ضرورة إبلاغ وزارة السياحة والعمل على تدبير الإقامة الخاصة بهم سواء فى مكة أو المدينة المنورة أو في أماكن الشعائر.

وطالب الوزير، كافة الحجاج بضرورة الالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة والتواصل مع أفراد البعثة للعمل على تلافى أية مشاكل والعمل على حلها في حينه لخروج الموسم بالشكل الأمثل، متمنيا لهم حجًا مبرورًا.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن تلقى عدد 132 حاج الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية المصرية و تم تحويل عدد 2 حاج الو المستشفى لتلقى العلاج وتماثل أحدهم للعلاج ولازال الأخر تحت الملاحظة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والحالة العامة مطمئنة.