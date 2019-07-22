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    رئيسة "القومي للمرأة" تُرسل برقية تهنئة للسيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو

    08:41 م الإثنين 22 يوليه 2019
    رئيسة "القومي للمرأة" تُرسل برقية تهنئة للسيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو

    الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

    كتبت- نور العمروسي:

    أرسل المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو.

    وأكدت "مرسي"، أن ثورة 23 يوليو تدعونا للفخر والاعتزاز بعد أن نال الشعب المصري استقلاله وحريته بعد حقبة كبيرة من الاستعمار، مؤكدةً أن الثورة حققت أمال الشعب وطموحاته وأحدثت تغييرات سياسية واقتصادية سيظل يذكرها التاريخ.

    مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السيسي ثورة 23 يوليو

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