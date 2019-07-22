متحدث المترو يكشف سبب تعطل الحركة بالخط الأول

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد أحمد عبد الهادي متحدث باسم مترو الأنفاق، أن توقف حركة القطارات بمترو الخط الأول بسبب عطل فني بأحد القطارات بمحطة جمال عبد الناصر.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات لمصراوي، أنه "على الفور تم الدفع بعمليات الصيانة وسحب الجرار المعطل"، موضحا أن سيتم عودة حركة القطارات باتجاه المرج خلال 10 دقائق.

ولفت إلى أن حركة القطارات باتجاه حلوان تسير بشكل طبيعي.

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توقف حركة المترو باتجاه المرج في الخط الأول



