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    15 ترصد مشاركة السيسي في حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

    06:58 م الإثنين 22 يوليه 2019
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    • عرض 15 صورة
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    القاهرة- مصراوي:

    شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالكلية الحربية حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.

    ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورًا لوقائع الحفل.​

    السيسي الكليات العسكرية الكلية الحربية رئاسة الجمهورية

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