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    حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه رسالة للشعب.. والحكومة تعلن تطوير سوق العتبة

    06:50 م الإثنين 22 يوليه 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه رسالة للشعب.. والحكومة تعلن تطوير سوق العتبة

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    قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين، للتنويه إلى الإصلاحات التي تجريها الدولة سواء في مجال الاقتصاد، أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف، ليؤكد أن البطل في تحقيق كلا الهدفين المصريون، للتفاصيل اضغط هنا.

    السيسي تطوير سوق العتبة حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية وزارة التموين الأوكازيون الصيفي الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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