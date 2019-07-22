حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه رسالة للشعب.. والحكومة تعلن تطوير سوق العتبة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين، للتنويه إلى الإصلاحات التي تجريها الدولة سواء في مجال الاقتصاد، أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف، ليؤكد أن البطل في تحقيق كلا الهدفين المصريون، للتفاصيل اضغط هنا.
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