احتفالًا بعيد ثورة يوليو.. وزيرة الهجرة ترفع العلم المصري أمام مقر برلمان أونتاريو

(أ ش أ):

رفعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، العلم المصري أمام مقر برلمان مقاطعة أونتاريو بمدينة تورنتو الكندية اليوم الإثنين في إحتفالية بمناسبة الذكرى ال67 لثورة يوليو المجيدة بحضور السفير المصري لدى كندا أحمد أبوزيد.

وقالت الوزيرة المصرية في كلمتها بهذه المناسبة إن اليوم نشهد رفع العلم المصري أمام مقر برلمان مقاطعة أونتاريو بمناسبة عيد ثورة يوليو، مشيدة بالجهود التي تبذلها الجالية المصرية في كندا وتمسكهم بهويتهم وجذورهم المصرية.

وأعربت الوزيرة نيابة عن الحكومة المصرية عن شعورها بالفخر لأبناء الجالية المصرية والكنديين من أصول مصرية، موجهة الشكر لحكومة مقاطعة أونتاريو، ورئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد، على تعاونها للإحتفال بهذه المناسبة، مؤكدة أهمية الاحتفال بالثقافة المصرية على الأراضي الكندية، وهو ما يعزز التبادل والتنوع الثقافي بين البلدين.

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أن مصر هي مهد الحضارات وثقافتها الفريدة أثرت في تطور الثقافة الأوروبية والعالمية، مشددة على أن المصريين فخورون بأصولهم الفرعونية وقوة تأثير ثقافتهم.

وقالت إن المصريين على مر التاريخ ساهموا بشكل كبير في تطور العالم منذ رمسيس الثاني حتى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي علم الجميع معني القومية، مشيرة إلى مساهمات الرئيس الراحل أنور السلام في إحلال السلام في الشرق الأوسط، بجانب مساهمات المصريين في كل مجالات المعرفة وخاصة الحائزين على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل والكاتب الكبير نجيب محفوظ.

كما وجهت الوزيرة الشكر للنائب المصري الكندي شريف سبعاوي عضو برلمان مقاطعة أونتاريو على جهوده في تلك الإحتفالية، التي تتزامن أيضا مع مشروع القانون الذي تقدم به لجعل شهر يوليو شهرا للإحتفال بالتراث المصري كل عام.

ومن جانبه، قال السفير المصري أحمد أبوزيد، إن اليوم هو احتفال بعيد الثورة المصرية واحتفال بإرادة الشعب المصري ورغبته في الإٍستقلال والكرامة وفي حياة أفضل، وبعد أكثر من 60 عاما أعرب الشعب المصري مجددا في ثورة 30 يونيو 2013 عن رغبتهم في حياة أفضل وبكرامة.

وأضاف السفير المصري إن الإحتفال بعيد ثورة يوليو هو الإحتفال بمبادي مصر على الساحة الدولية من ناحية احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والرغبة في حل النزاعات بالطرق السلمية وغيرها من المبادىء التي تحكم السياسة الخارجية المصرية منذ عام 1952.

وهنأ السفير المصري كل مصري في الجالية على رفع العلم المصري أمام مقر برلمان أونتاريو، قائلا "هو بالتأكيد حدث سنذكره جميعا"، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصرو كندا واحترام الجانبين لبعضهما والتعاون بين الجانبين على كافة الأوجه، وتقدير كندا لدور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وفي افريقيا.

وقال أبوزيد إن السفارة لديها العديد من المبادرات التي ستنفذها خلال الشهور والسنوات القادمة لتعزيز العلاقات المصرية الكندية.

حضر الاحتفالية القنصل العام في مونتريال، حسام محرم، والعديد من رموز الجالية المصرية في كندا.