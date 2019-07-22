مدير المعهد الفني للقوات المسلحة: خريجو المعهد هم عماد التأمين لقواتنا

كتب- محمد سامي:

أكد مدير المعهد الفني للقوات المسلحة اللواء أركان حرب علاء مخلوف، أن خريجى المعهد الفني هم عماد التأمين بالقوات المسلحة، ويقع على عاتقهم الحفاظ على الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة والوصول بها لأعلى كفاءة فنية وقتالية لتقوم القوات المسلحة بدورها المهم والحيوى للتأمين والحفاظ على بلدنا.

وأشار إلى أن المعهد يعمل على تخريج ضباط على مستوى عالي من الكفاءة الفنية والانضباط العسكرى شعارهم "الإيمان بالله والعمل المخلص الدؤوب والتضحية بكل ما هو غالى ونفيس لأجل مصرنا الحبيبة الغالية".

وأوضح، إن خريجي المعهد الفنى للقوات المسلحة هم دعامة التأمين الفني بالقوات المسلحة ويعتبر هذا جزءا لايتجزأ من منظومة الكفاءة القتالية بالقوات المسلحة وهم الأساس في الحفاظ على المعدات والأسلحة بصلاحية فنية عالية مع العمل على زيادة العمر الافتراضي لها والعمل على تحديثها دائمًا، وتتمثل أعمال التأمين الفنى فى الاستخدام الصحيح للمعدات والصيانة الوقائية اللازمة والإصلاح والتدريب الفني للعناصر الفنية والإمداد بقطع الغيار مع القيام بأعمال النجدة والاخلاء في جميع المناطق.

وشدد على أن القوات المسلحة آلت على نفسها التطوير والتحديث في جميع المجالات المختلفة وذلك لملاحقة المتغيرات العالمية في الأسلحة والمعدات، ونظرًا لأن التعليم هو الأساس فقد قام المعهد الفني للقوات المسلحة بإدخال أحدث النظم المستخدمة لتطوير التعليم بإنشاء العديد من المعامل الحديثة وتوفير المحاكيات للأسلحة والمعدات المتطورة وتطوير المجموعات التعليمية بأحدث الوسائل التعليمية حتى أصبح هذا الصرح العلمي فخرًا وكذا الاهتمام بجودة التعليم من خلال منظومة متكاملة هي «الطالب والمدرس والمنهج» وكذا تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في المجالات التكنولوجية المختلفة بما يلائم المهام المكلف بها الضابط الفني خريج هذا الصرح العظيم وتطبيق المناهج العلمية الحديثة لمسايرة أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا متطورة ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في منظومة التسليح العالمية.

وأوضح أنه يتم اختيار عضو هيئة التدريب على أسس ومعايير علمية وانضباطية مع متابعة المدرس وتقييمه من خلال تحليل نتائج الطلاب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس من خلال دورات تدريبية تربوية للضباط الجدد وإيفادهم بعثات للداخل والخارج.

وطالب اللواء أركان حرب علاء مخلوف، الخريجين الجدد بأن يكونوا سفراء للمعهد، وأن يتنافسوا في حصاد العلم والوصول إلى المراتب العليا من التفوق والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم، وأن يتمسكوا بالقيم التي تزودوا بها في المعهد العريق، مؤكدا أنه يجب أن يعلموا أن مصر مستهدفة وأن مستقبلها مرتبط بجهدهم، مشددا على أن أولئك الأبطال هم من خيرة شباب مصر الذين يصنعون النصر دائمًا والنصر هو أحد القيم الأساسية التي يتمسك بها أبناء القوات المسلحة.