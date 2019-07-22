مدير كلية الدفاع الجوي: نعمل على غرس قيم الولاء والانضباط لدى الطلاب

كتب- محمد سامي:

أكد اللواء حازم خورشيد، مدير كلية الدفاع الجوى، أن الطالب في كلية الدفاع الجوي يتم إعداده ثقافيا وتربويا من أجل إعادة تكوين شخصيته داخل الكلية، وغرس قيم الولاء والانضباط بداخله ويكون جاهزا للتعامل مع وحدته الجديدة متحليا بتقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

وأوضح أن الكلية تعمل على إعداد الطلاب عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، حتى ينتقل إلى وحدته الأساسية، بعد إعداده وتأهيله علميا وعمليا ليكون قادرا على التعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة التي تم التدريب عليها في الكلية بجانب دراسته المواد العسكرية يتم تأهيل طالب كلية الدفاع الجوى ليحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية وبكالوريوس العلوم العسكرية من كلية الدفاع الجوى.

وأوضح مدير كلية الدفاع الجوى، أن الكلية تحتفل بتخريج الدفعة 47 دفاع جوي ، مشيرا إلى أن طالب الدفاع الجوي يقوم بدراسة مواد مختلفة في فترة دراسته، حيث يقوم بدراسة مواد دفاع جوي تخصصية ومواد إنسانية ومواد ثقافية عامة، ويتدرب علي كيفية اصلاح معدته في الموقع، ويتعرض لمواقف مفاجأة لتعلم كيفية التصرف الصحيح لتخريج ضابط مهندس مقاتل.

وشدد مدير كلية الدفاع الجوي أن هناك معامل واقعية وحديثة داخل الكلية للأسلحة العاملة في التشكيلات الخاصة بقوات الدفاع الجوي، ويتم تدريب الطالب عليها بصورة مستمرة، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت تطويرا كبيرا في المناهج العسكرية والهندسية والمعامل داخل الكلية، بما يواكب ما موجود في أحدث الكليات العسكرية في العالم، سواء كان ذلك في المجال الهندسي أو في مجال الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الدفاع الجوي، هي تطبيقات للهندسة والعلوم النظرية، موضحا أن كل معدة لها استخدام مختلف، سواء كان في التعليم أو التدريب، وطالب الدفاع الجوي، يتم تعليمه على أفضل مستوى، سواء كان في مجال الرادارات أو الصواريخ، والطالب يستوعب المدارس المختلفة الموجودة في الدفاع الجوي.