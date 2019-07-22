​عاطف عبده مديرا عاما للشئون القانونية بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف عاطف علي عبده، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

حصل مدير عام الشئون القانونية بجامعة الأزهر على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1990، والتحق بالعمل في جامعة الأزهر بالشئون القانونية، وتدرج في الإدارات المختلفة، حتى وصل إلى مدير عام الشئون القانونية بجامعة الأزهر في يوليو ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن مدير عام الشئون القانونية الجديد بجامعة الأزهر يعد من الكفاءات القانونية المتميزة في مجال عمله بجانب تمتعه بحب واحترام زملائه في مجال العمل بالإدارات القانونية المختلفة بالقاهرة والأقاليم.