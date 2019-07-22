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    لأول مرة.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعلمين الجديدة الأربعاء المقبل

    03:24 م الإثنين 22 يوليه 2019
    لأول مرة.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعلمين الجديدة الأربعاء المقبل

    مجلس الوزراء المصري

    كتب- محمد غايات:

    يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء المقبل، ولاول مرة داخل مبنى المجلس بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء منه بشكل كامل.

    ويتكون مبنى مجلس الوزراء الجديد بالعلمين من (أرضي - 4 أدوار علوية) ويضم قاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.

    ​ وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن عقد اجتماعات الحكومة في مقرها الجديد بالعلمين يهدف إلى توجيه رسالة مهمة كما يلقي الضوء على هذه المدينة ويحولها من مدينة موسمية غلى مدينة خدمات متكاملة على مدار العام.

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    مجلس الوزراء المصري الحكومة مدينة العلمين الجديدة

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