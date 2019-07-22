احتفال كاميروني في مطار دوالا بوصول أولى رحلات مصر للطيران

"خاوٍ على عروشه".. ماذا حدث في الشارع السياحي بكرداسة خلال 7 سنوات؟

كتب- طه عبيد:

احتفل مطار دوالا بالكاميرون باستقبال أولى رحلات شركة مصر للطيران أمس.

ونفذت سلطات المطار التقليد المعتاد برش المياه، بحضور السفير مدحت المليجي السفير المصري بالكاميرون، وطارق جلال، مدير إقليم مصر للطيران ومن الجانب الكاميروني نائب محافظ دوالا، وممثل سلطة الطيران المدني ومدير مطار دوالا.

وجرى توزيع الهدايا التذكارية على الركاب فور إنهاء إجراءات وصولهم في المطار الكاميروني، وتنظيم احتفال ذي طابع أفريقي بهذه المناسبة.

والجدير بالذكر أن هذا الخط هو ثالث نقاط مصر للطيران الجديدة في القارة الأفريقية، وتسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيا إلى دوالا عبر مطار ندجامينا دولة تشاد.