وكيل البرلمان يستقبل وفدًا نيابيًا من ناميبيا

كتب- أحمد علي:

استقبل النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وفدا برلمانيا ناميبيا برئاسة ليليان ما يينزي.

ويضم الوفد البرلماني الناميبي، كلاً من ليفي كاتوما وكلارا جوزيس ونتاجيني كور تياسيس وبورتاسيوس نار لمنديلي.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، إن اللقاء يبحث العمل على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية بما يحقق اهداف المصالح العليا والمشتركة للبلدين والشعبين.

وأضاف عامر، أن مصر كانت وما زالت داعمة لدولة نامبيا وهناك أواصر تعاون وتنسيق في المواقف مشيراً إلي أن القاهرة تلعب دوراً كبيراً في دعم نامبيا في كافة المحافل الدولية وخاصة في الامم المتحدة كما قامت مصر بدعم ومساندة حركة التحرر الناميبية حتي نالت نامبيا استقلالها عام 1990.

وتابع عامر، أن مصر دربت 170 فردًا ناميبيًا على أعمال الدبلوماسية وقدمت 5 منح دراسية بالجامعات المصرية في مجالات الطب والهندسة والجولوجيا كما قدمت منحتين بجامعة الازهر الشريف.

وأشار كمال عامر، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ونامبيا جيدة للغاية ونصدر لهم الزجاج والأثاث الخشبي والأدوية والمعدات الكهربائية فيما نستورد منهم النحاس والزنك.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن حجم الاستثمارات المصري بنامبيا في مجال الاتصالات 88 مليون دولار وهناك رجال أعمال مصريون يعملون بمجال الاستيراد والتصدير كما ان هناك تبادل للزيارات علي المستوي البرماني والرسمي حيث زار مصر رئيس نامبيا للمشاركة في قمة شرم الشيخ 2015 كما زار رئيس وزارء نامبيا وزير الخارجية مصر للمشاركة في قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ 2009 كما زار رئيس البرلمان النامبيبي مصر في 2008.